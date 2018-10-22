Россия реагирует на вопросы США по ДСНВ и ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. РФ реагирует на вопросы США по Договору о стратегических наступательных вооружениях и Договору о ракетах средней и меньшей дальности, надеется на такой же подход США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И в отношении ДСНВ, и в отношении ДРСМД есть вопросы, которые требуют профессионального, не мегафонного, не микрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые в каждом из этих договоров заложены, в том числе в рамках созданных специальных межправительственных механизмов: профессиональных, экспертных для обсуждения любых возникающих вопросов. Мы свои подходы и в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в отношении Договора о СНВ III сформулировали достаточно давно и конкретно", — заявил Лавров.

"Мы заинтересованны в том, чтобы США нам предоставили свои ответы. В свою очередь, мы уже реагируем на те вопросы, которые нам адресуют США и использовать для этого нужно существующие для этого механизмы", — добавил Лавров.