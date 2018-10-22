США не задействовали официальную процедуру выхода из ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У самого договора о ракетах средней и меньшей дальности есть прописанная в нем процедура, которая предполагает возможный выход из этого договора. Но эта процедура пока не была задействована", — заявил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.