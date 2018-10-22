Пакистан призвал Индию осознать важность диалога в решении проблемы Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии урегулировать ситуацию вокруг Кашмира посредством диалога и соблюдения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Решительно осуждаю новый виток убийств невинных кашмирцев силовиками Индии в районах, прилегающих к линии контроля. Индия должна осознать, что решение этого спора лежит в плоскости диалога при соблюдении резолюций Совбеза ООН и с учетом желаний народа Кашмира", — написал Хан в своем аккаунте в Twitter.

Strongly condemn the new cycle of killings of innocent Kashmiris in IOK by Indian security forces. It is time India realised it must move to resolve the Kashmir dispute through dialogue in accordance with the UN SC resolutions & the wishes of the Kashmiri people. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 22 октября 2018 г.

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Накануне в районе Кульгам в индийском штате Джамму и Кашмир прошли столкновения между сотрудниками местных служб безопасности и сепаратистами. После окончания боев мирные жители начали собираться на месте операции, которое военные еще не успели проверить на наличие взрывных устройств. После этого прогремел взрыв. По последним данным, за минувшие сутки в Кульгаме погибли 6 человек, свыше 30 получили ранения.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

Нью-Дели также обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории Кашмира. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.