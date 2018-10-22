Лавров прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия дождется официального разъяснения США о возможности выхода страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, определит свою позицию после получения информации из Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"Что касается позиции США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, то я пока еще не видел решения президента США. Я слышал о намерении, которое было объявлено, и слышал о реакции, в том числе в самих США, реакции достаточно противоречивой. Высказываются как мнения в поддержку такого намерения, так и мнения, которые считают это намерение неправильным и призывают не разрушать оставшиеся части системы ограничения стратегических и нестратегических ядерных вооружений. Высказываются мнения и о том, что это намерение означает не намерение выйти из договора, а предложение его изменить. Поэтому сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно", — заявил Лавров.

"Мы дождемся разъяснений официальных со стороны наших американских коллег. Если это будет готов сделать Джон Болтон, разумеется, мы его выслушаем, и тогда уже будем оценивать ситуацию. Если они намерены сделать это по иным каналам — тоже будем готовы к этим контактам и будем тогда уже определять свою позицию, исходя не из намерений, а из четко выраженных решений", — добавил министр.