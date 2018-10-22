Посольство России в Эстонии следит за ситуацией с зарплатами моряков

ТАЛЛИН, 22 окт — РИА Новости. Посольство России в Эстонии следит за ситуацией с находящимися в таллинском порту российскими моряками, которые несколько месяцев не получают зарплату, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Шустицкая.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что 11 российских моряков с находящихся в таллинском порту судов Masali и Bozdag турецкой компании Palmali несколько месяцев не получают зарплату.

"Посольство следит за этой ситуацией", — сказала Шустицкая.

По ее словам, российские моряки не обращались за помощью в посольство, но российское диппредставительство установило контакт с турецкой судоходной компанией Palmali, которая задолжала морякам, и надеется прояснить ситуацию с зарплатами.