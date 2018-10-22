СМИ назвали цель предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином как возможность восстановления личных связей, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин и Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

"Трамп думает об этой встрече как о восстановлении личных связей с председателем Си, а не встрече, которая разовьется в подробные обсуждения", — заявил один из источников.

Другой источник указал, что есть некоторые контакты с Китаем на среднем уровне, но не стоит переоценивать процесс планирования.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что лидеры двух стран намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре. При этом в октябре официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина на саммите заявил, что Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях.

Как считает рыночный стратег Saxo Bank Элеанор Крейг (Eleanor Creagh), США и Китай могут достигнуть договоренностей по вопросам торговли на саммите G20 в ноябре, однако вероятность этого не очень высока.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.