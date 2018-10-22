НАТО не видит в России угрозы для Прибалтики, заявил экс-посол ЕС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вигаудас Ушацкас, бывший посол Европейского Союза в России, заявил, что Москву не следует рассматривать в качестве угрозы для стран Прибалтики, об этом сообщает газета The Baltic Times.

"Я не рассматриваю Россию как прямую угрозу странам Балтии на данный момент. Пентагон и НАТО тоже этого не видят", — заявил Ушацкас, который решил побороться за пост президента Литвы, в ходе внутренних дебатов партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы".

Ушацкас добавил, что в случае победы на предстоящих выборах президента Литвы он повысит оборонный бюджет страны, но при этом не будет воспринимать Россию как некую угрозу.

По мнению политика, на сегодняшний день следует поддерживать имеющиеся связи с Россией. При этом он отметил, что риска какого-либо военного конфликта не существует, а трудности могут иметь место быть только из-за человеческого фактора.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что странам ЕС необходимо поддерживать диалог с Россией, не допускать дальнейшего ухудшения отношений, а в перспективе добиваться их улучшения.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.