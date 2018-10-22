Китай выразил соболезнования в связи с крушением поезда на Тайване

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР выразила соболезнования в связи с крупной аварией пассажирского поезда, которая унесла жизни 18 человек, следует из сообщения ведомства.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. По последним данным, в результате аварии 18 человек погибли, еще 168 пострадали.

"Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР, Ассоциация развития отношения через Тайваньский пролив выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью соотечественников в аварии, искренние слова поддержки родственникам погибших и пострадавших", — говорится в опубликованном заявление на сайте ведомства.

В сообщении также отмечается, что в Пекине внимательно следили за ситуацией.