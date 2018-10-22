МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказала об угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота во время "крымской весны" и о том, как удалось ее устранить.

"Например, события во время "крымской весны" в 2014 году. В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота Российской Федерации, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги. Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", — сказала Шевцова в интервью газете "Красная звезда" в преддверии столетнего юбилея Финансово-экономической службы Вооруженных сил России.

По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

"Одновременно мы прекратили финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя", — отметила Шевцова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".