Эрдоган и Трамп обсудили дело Хашукджи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили дело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает турецкий телеканал NTV.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

По данным телеканала, президенты США и Турции согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.

Телеканал также сообщает, что Эрдоган и Трамп также обсудили освобождение американского пастора Эндрю Брансона.

Между тем, агентство Anadolu добавляет, что во время телефонного разговора была подчеркнута важность соглашения по сирийскому Идлибу и отмечена важность реализации дорожной карты по Манбиджу.

В середине октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу. После этого пастор покинул Турцию.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым и его нет на территории королевства.