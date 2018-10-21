Экзит-полл: оппозиционер Рафал Тшасковский выиграл выборы мэра Варшавы

ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский выиграл выборы мэра Варшавы, гласят результаты exit poll, проведенного социологическим институтом Ipsos.

Избирательные участки закрылись в 21.00 (22.00 мск). По данным exit poll, на участки пришли более 50% избирателей. По данным опроса, Тшасковский набрал 54,1% голосов избирателей, победив своего главного соперника Патрика Якого, кандидата о правящей партии "Право и справедливость", который получил 30,9% голосов.

В некоторых других крупных городах Польши, вероятнее всего, не придется проводить второй тур. В Лодзи, согласно exit poll, на посту мэра останется Хана Здановска — активист оппозиционной "Гражданской платформы". Однако у нее могут возникнуть проблемы, так как она осуждена по уголовному делу и в соответствии с законодательством не может занимать этот пост. В Катовице опрос выявил победу независимого кандидата Марчина Крупы, который преодолел барьер в 50%.

В ряде других городов понадобится проводить второй тур выборов мэра. Так, в Кракове на выборах градоначальника беспартийный, но поддерживаемый оппозицией Яцек Майхровский встретится во втором туре с Малгожатой Вассерман — представителем правящей партии. В Гданьске опрос также показывает необходимость второго тура. Здесь встретятся беспартийный Павел Адамович и Каспер Плажиньский, поддерживаемый "Правом и справедливостью".

Ожидается, что Государственная избирательная комиссия подведет итоги выборов во вторник или в среду.