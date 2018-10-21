Более 41% поляков проголосовали на местных выборах к 17.00

Варшава, 21 окт — РИА Новости. Более 41% жителей Польши уже приняли участие в местных выборах, сообщил представитель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.

Голосование началось в 7.00 и завершится в 21.00 по местному времени (8.00 — 22.00 мск). В случае крайней необходимости время работы избирательных участков может быть продлено. Наибольшая конкуренция на выборах наблюдается в крупных городах. Так, в Варшаве на кресло мэра претендуют 14 человек.

"По состоянию на 17.00 (18.00 мск) избирательные бюллетени получили 12 миллионов 481 тысяч человек или 41,65%, — сказал Марчиняк.

Он напомнил, что на выборах местных органов власти четыре года назад по состоянию на 17.30 явка составила 39%.

Территория Польши состоит из 16 воеводств, которые, в свою очередь, делятся на повяты, а повяты — на гмины. В ходе выборов жители страны выбирают депутатов городских, гминных советов и советов повятов, а также воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры пройдут в один тур.

В этот же день проходит первый тур выборов мэров городов и руководителей сельских гмин (войтов). В тех городах и гминах, где ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов избирателей (50% и один голос), состоится второй тур, назначенный на 4 ноября.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, в воскресенье выбирают около 47 тысяч депутатов местных советов, почти 2,5 тысячи войтов и мэров. Право голоса имеют более 30 миллионов граждан Польши.