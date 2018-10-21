В Кашмире шесть мирных жителей погибли в районе столкновений с боевиками

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число погибших мирных жителей в районе противостояния служб безопасности и боевиков в индийском штате Джамму и Кашмир увеличилось до шести, 40 человек пострадали, сообщает телеканал NDTV.

"Шесть человек погибли. Мы пытаемся установить, как это произошло и что это была за взрывчатка", — приводит телеканал слова генерального инспектора полиции Свайама Пракаша Пани.

Ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе и 30 раненых. В воскресенье утром в районе Кулгам произошло столкновение служб безопасности с предполагаемыми боевиками, трое из них были ликвидированы в ходе перестрелки. После этого местные жители стали собираться на месте операции, которое силовики не успели проверить на наличие взрывных устройств. В это время произошел взрыв.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

Нью-Дели также обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории Кашмира. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.