В ОАЭ школьники отметят Национальный день страны, читая вслух соколам

ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Необычный эксперимент для популяризации чтения проведут в школах Объединенных Арабских Эмиратов в преддверии Национального дня ОАЭ, пригласив школьников почитать вслух живым соколам, рассказала РИА Новости представитель Агентства животных в ОАЭ Ханна Суалес.

Агентство предоставляет различных животных для фотосессий и рекламы, а также является автором популярной в школах ОАЭ идеи "Читая собакам".

"На этот раз мы решили сделать слушателями детского чтения не собак, а птиц — соколов, которых очень почитают и уважают жители ОАЭ. Участвовать в чтениях будут только соколы от опытных заводчиков, до начала чтений детей познакомят с ними. Соколы полностью приручены и слушаются хозяев, которые будут безотлучно находиться при них все время пребывания в школе. Во время чтений им на головы наденут кожаные капоры — "бурки", которые закрывают им глаза, чтобы птицы не тревожились", — пояснила Суалес.

Она отметила, что принять участие в чтениях с соколами могут любые школы во всех семи эмиратах, и сейчас идет прием заказов на соколов от эмиратских учебных заведений. Каждая школа может пригласить только одного сокола и только на одну сессию длительностью в полчаса. Читать одному соколу будут по очереди не более 10 детей.

"Когда дети читают вслух животным, они чувствуют себя более расслабленно, чем если это делают для своих одноклассников или учителей. Животные не перебивают, не исправляют и не торопят, а позволяют детям читать в их собственном темпе. Читая животным, дети больше стараются, им интересно, они не чувствуют, будто это какая-то нудная "обязаловка", и начинают больше любить чтение", — поделилась Суалес главной идеей акции "Читая с соколами".

По ее словам, сокол — очень умная птица, она с древности сопровождала жизнь бедуинов в пустыне и охотилась для них, а сейчас является национальным символом ОАЭ, поэтому благодаря участию соколов в школьных чтениях дети получат возможность больше узнать об эмиратских традициях и культурном наследии.

Основатель Объединенных Арабских Эмиратов и первый президент страны шейх Зейид бен Султан Аль Нахайян был первым человеком, по инициативе которого в 1995 году была запущена программа по сохранению популяции соколов, которая называлась "Программа Зейида по освобождению соколов". ОАЭ стали первой страной, выпустившей международный паспорт для соколов. Первая лечебница в мире для соколов тоже была открыта в ОАЭ, она появилась Дубае в 1983 году.