В Словакии не могут определенно сказать, хакеры какой страны атаковали МИД

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Пока невозможно определить, откуда была предпринята кибератака на МИД Словакии: за ней стоит одна из крупных держав, но нельзя определенно заявить, что это Россия, заявил словацкий премьер Петер Пеллегрини.

В среду Пеллегрини сообщал журналистам, что компьютерные системы внешнеполитического ведомства подверглись массивной хакерской атаке из-за рубежа. По его словам, взлом обнаружила военная разведка. Как отметил премьер, вредоносный код позволял хакерам фильтровать данные для их пересылки на сервера за рубежом. Представитель словацкого МИД Борис Гандел отмечал, что в руки взломщиков могла попасть лишь рутинная текущая переписка между подразделениями внешнеполитического ведомства, к секретным данным хакеры не добрались.

Словацкий премьер, выступая по телеканалу TV3 в воскресенье, подтвердил ранее озвученные данные. По словам Пеллегрини, за хакерской атакой на республиканский МИД стоит одна из крупных держав.

"Однако информация, полученная мною от руководства военной разведки, не позволяет определенно заявить, что нападение произведено из России. Но это нельзя исключить", — сказал премьер.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.