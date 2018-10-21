В Майами полицейские избили 14-летнюю девочку

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции Корал Спрингс в Майами избили 14-летнюю темнокожую девочку вблизи одного из торговых центров, сообщает Miami New Times.

На опубликованном в Сети видео заметно, как полицейские бьют задержанную по ребрам. При этом, судя по кадрам, девочка не была вооружена и не представляла для правоохранителей особой опасности.

OUTRAGEOUS!



This is a Coral Springs police officer repeatedly punching a 14-YEAR-OLD BLACK GIRL.



This is WHY WE KNEEL!!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/k8IdfAabai — StanceGrounded (@_SJPeace_) 19 октября 2018 г.

Комментируя инцидент, в местном полицейском департаменте заявили, что полицейские приехали по вызову от службы безопасности торгового центра — там пожаловались на группу "распущенных детей", которые дрались между собой и нарушали порядок.

Когда их вывели из здания, сотрудники полиции выехали по другому вызову, и дети снова вернулись в молл. Затем одного из их компании задержали, после чего попавшая на видео девочка "повела себя агрессивно". Полицейские попытались ее задержать, однако та якобы оказала сопротивление.

"Из-за агрессивного поведения девочки офицеры повалили ее на землю, пытаясь освободить сжатые кулаки, чтобы надеть наручники. После того, как это удалось сделать, девочка ударила одного из полицейских", — говорится в заявлении правоохранительных органов Корал Спрингс.

Семья задержанной наняла адвоката. Защита девочки будет настаивать на наказании полицейских за превышение полномочий, отмечает издание.