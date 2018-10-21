В ДРК не менее 11 человек погибли при атаке повстанцев

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек стали жертвами повстанцев в Демократической Республике Конго, еще 15 человек похищены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

По данным агентства, нападение произошло ночью около города Бени недалеко от границы с Угандой. По словам начальника полиции, полковника Сафари Казингуфу, атаку осуществили повстанцы Союзных демократических сил (ADF).

Среди похищенных десять детей в возрасте от пяти до десяти лет.