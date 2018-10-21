Нетаньяху подтвердил, что намерен отложить снос палестинского села

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что решил отложить снос палестинской деревни, за которую вступилось мировое сообщество.

На фоне протестов со стороны своих министров глава правительства пообещал, что отсрочка будет непродолжительной и требуется для еще одной попытки договориться о добровольном переселении с жителями селения Хан аль-Ахмар.

"Хан аль-Ахмар будет эвакуирован. Таково решение суда, такова наша политика… Вопреки тому, что пишут, у меня нет планов откладывать это на неопределенный срок. Срок будет коротким", — сказал он на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным.

"Продолжительность времени, в течение которого будет возможно попытаться эвакуировать его по соглашению, определит кабинет по вопросам безопасности. Я созову его сегодня. Мы решим. Период будет краток", — добавил он.

Поселок Хан аль-Ахмар по соседству с Иерусалимом и дорогой на Мертвое море израильтяне объявили самостроем, готовят его к сносу, а почти 200 живущих там бедуинов-палестинцев собираются принудительно отселять, несмотря на многочисленные протесты из-за рубежа.

Протесты против готовящегося сноса Хан аль-Ахмар заявили ЕС и различные структуры ООН, назвав планы израильских властей угрозой для перспектив ближневосточного урегулирования. Они подчеркивают, что деревня является частью так называемой зоны Е-1 между Иерусалимом и крупным еврейским поселением Маале-Адумим, которая имеет "критическое значение для территориальной непрерывности будущего палестинского государства".