Глава МИД Германии не видит оснований для поставки оружия Эр-Рияду

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит оснований для поставок оружия Саудовской Аравии, пока ведется расследование гибели журналиста Джамаля Хашукджи.
"Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию", — сказал Маас телеканалу ARD. Он отметил, что прежде всего должно быть завершено расследование гибели журналиста.
Глава МИД ФРГ также поддержал тех, кто решил не ехать на конференцию Future Investment Initiative в Эр-Рияд.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.
На фоне ситуации с пропажей Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, ранее планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, начали заявлять, что не поедут. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию.