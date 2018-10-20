Немецкий политик призвал немедленно принять меры в отношении Эр-Рияда

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Германия должна принять необходимые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, считает глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

"Мне совершено ясно, что если в ближайшее время руководство Саудовской Аравии не примет решительных, в том числе политических мер, то нужно будет немедленно, во-первых, прекратить все поставки вооружений, в том числе уже оговоренные", — заявил Реттген газете Welt

В качестве одной из мер Реттген также назвал отказ от участия в инвестиционном форуме в Эр-Рияде, притом не только со стороны политиков, но и со стороны высокопоставленных лиц бизнес-кругов. "Это относится к генеральному директору Siemens", — сказал глава комитета, отмечая, что бизнесмен не стал отменять поездку в Саудовскую Аравию.

"Федеральное правительство совместно с партнерами из ЕС и НАТО должно скоординировать такие дипломатические меры, как высылка сотрудников посольств", — добавил политик.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.