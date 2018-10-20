В Камеруне вооруженные боевики похитили из школы пятерых детей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженная группа боевиков похитила пять детей в пятницу из школы в городе Баменда в северо-западном регионе Камеруна, сообщает издание Journal du Cameroun.

Согласно источникам издания, группа вооруженных боевиков напала на среднюю школу Atiela и похитила шесть учеников. Сообщается, что одной из похищенных учениц впоследствии удалось сбежать. У девочки на ногах были ушибы, ей была оказана медицинская помощь.

Сотрудники службы безопасности организовали погоню и открыли стрельбу по похитителям, однако задержать их не удалось. Судьба остальных детей пока неизвестна.

Как отмечает издание, в Северо-Западном и Юго-Западном регионах повстанцы нападают на школы, в результате чего многие учреждения вынуждены прекратить функционирование, а ученикам приходится посещать школы в более безопасных регионах страны.