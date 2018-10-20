В Львовской области машина полиции столкнулась с грузовиком

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Полицейский погиб, его коллега ранен при столкновении машины патрульной полиции с грузовиком во Львовской области Украины, сообщает патрульная полиция.

"Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате рядовой патрульной полиции погиб на месте. Его напарник госпитализирован", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook

По данным местного сайта новостей "Варта", от удара в фуре повредило бак, оттуда вытекло 500 литров топлива, на место были вызваны пожарные. "По словам водителя фуры и по траектории движения — патрульная машина выехала на встречную полосу", — написал в соцсети Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.