Саудовские богословы поддержали решения властей по делу Хашукджи

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Генеральный секретариат Совета мусульманских богословов Саудовской Аравии заявил, что решения короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи идут в русле мусульманского права — шариата, говорится в заявлении совета, опубликованном на его сайте.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Директивы и решения, принятые хранителем двух святых мечетей королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом после несчастного случая, забравшего жизнь Джамаля Хашукджи, соответствуют принципам справедливости и равенства согласно исламскому праву, которые позволяют привлечь к ответственности любого, кто допустил излишества или упущения независимо от обстоятельств и соображений", — отметили богословы.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.