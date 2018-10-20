Путин встретился с Назарбаевым и Мирзиеевым

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в субботу неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу", — пояснили в Кремле.
"Лидеры обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы",- сообщили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш.
Президент РФ в пятницу находился в Узбекистане с государственным визитом. В этот день прошли переговоры Путина c Мирзиёевым. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление, были заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.