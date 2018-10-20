Путин встретился с Назарбаевым и Мирзиеевым

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в субботу неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"В субботу в Туркестанской области Казахстана проходит неформальное общение глав трех государств", — сказали в пресс-службе.

"Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу", — пояснили в Кремле.

"Лидеры обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы",- сообщили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш.

В сообщении также говорится, что, кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Казахстана, России и Узбекистана в рамках СНГ и других международных организаций.

Президент РФ в пятницу находился в Узбекистане с государственным визитом. В этот день прошли переговоры Путина c Мирзиёевым. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление, были заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.