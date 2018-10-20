В Кабуле прогремел двойной взрыв

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. Двойной взрыв прогремел в одном из районов Кабула во время проведения выборов в нижнюю палату парламента Афганистана, сообщил РИА Новости представитель столичной пресс-службы Басит Муджахид.

"Только что в 17-м округе Кабула был слышен двойной взрыв. Пока мы не располагаем достаточной информацией о случившемся. Более подробные сведения будут доступны позднее", — сказал полицейский.

Данные о возможных жертвах или пострадавших в результате взрыва пока отсутствуют.

Ранее представитель афганского МВД сообщил РИА Новости, что в субботу вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Их жертвами, по последним данным, стали три человека, около 30 пострадали.

В общей сложности, по данным агентства Пажвак, в результате терактов в день парламентских выборов по всей стране погибли не менее 15 человек, более 110 получили ранения различной степени тяжести.