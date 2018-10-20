В Чехии заявили о двойных стандартах США и Запада после убийства Хашукджи

ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. В ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи США и ряд других стран Запада наглядно проявили двойные стандарты, заявил в субботу РИА Новости бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

В субботу генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб признал, что Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле после ссоры с представителями дипмиссии.

"То, что власти Саудовской Аравии признали факт убийства оппозиционного журналиста в стенах стамбульского консульства – это вполне естественный итог после обнародования всех собранных турецкой стороной доказательств. Тем самым Эль-Рияд хочет избежать дальнейших осложнений в отношениях с ведущими странами Запада, которые, в свою очередь, проявляют при этом политику двойных стандартов", — сказал Шандор.

По словам Шандора, президент США Дональд Трамп сразу проявил готовность поверить королю Саудовской Аравии в том, что тот ничего знал о подготовке и совершении преступления в Стамбуле.

Экс-глава чешской военной разведки в целом весьма скептически относится к тому, что якобы в ряде стран все решения принимаются через политических лидеров.

"Думаю, что даже в Северной Корее не все вопросы решаются через главу государства. Но в данном случае, в Саудовской Аравии, команду на проведение операции с оппозиционным журналистом, наверняка, дал кто-то из весьма высокопоставленных лиц. Может быть, мы поймем это, исходя из возможных перестановок в государственной иерархии", — сказал Шандор.

При этом чешский генерал подчеркнул тот факт, что история с убитым в Стамбуле Хашукджи всплыла на поверхность общественного внимания только благодаря его международной известности.

"А о том, что в Саудовской Аравии делают с обычными гражданами, которые могут быть недовольны некоторыми местными порядками, никто не знает", — сказал Шандор.