Президент Мексики пообещал не допустить вторжения мигрантов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мексика не допустит незаконного вторжения мигрантов и позволит пересечь границу только мигрантам с визой и необходимыми документами, сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в опубликованном в Twitter-аккаунте видеообращении.
"Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но также создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых", — заявил Пенья Ньето.
Comparto el posicionamiento del Gobierno de la República en torno a la #CaravanaMigrante. pic.twitter.com/NvHPglBPi4— Enrique Peña Nieto (@EPN) 20 октября 2018 г.
Как ранее сообщил портал Aristegui Noticias, в общей сложности к границе Гватемалы и Мексики подошли 4,6 тысячи мигрантов. Мексиканские власти пообещали открыть проход и пропускать мигрантов группами по 50 человек, однако многих это не устроило, потому что у них нет необходимых документов, в том числе паспортов.
На данный момент сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки направляются в сторону США. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.