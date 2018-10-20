Президент Мексики пообещал не допустить вторжения мигрантов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мексика не допустит незаконного вторжения мигрантов и позволит пересечь границу только мигрантам с визой и необходимыми документами, сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в опубликованном в Twitter-аккаунте видеообращении.

В пятницу вечером группа мигрантов прорвались через ограждения на границе Мексики и Гватемалы, сломав металлическую сетку, разделяющую два государства. По данным издания, мигранты использовали камни против полиции, пытавшейся не допустить прорыва. В итоге 15 человек получили ранения.

"Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но также создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых", — заявил Пенья Ньето.

Comparto el posicionamiento del Gobierno de la República en torno a la #CaravanaMigrante. pic.twitter.com/NvHPglBPi4 — Enrique Peña Nieto (@EPN) 20 октября 2018 г.

Он добавил, что любой человек, желающий попасть в Мексику, "может это сделать в любое время при наличии необходимых документов и выданной Мексикой визы". Кроме того, президент отметил, что страна готова в индивидуальном порядке рассмотреть вопрос о выдаче статуса беженцев для мигрантов, которые законным образом пересекут границу страны.

Как ранее сообщил портал Aristegui Noticias, в общей сложности к границе Гватемалы и Мексики подошли 4,6 тысячи мигрантов. Мексиканские власти пообещали открыть проход и пропускать мигрантов группами по 50 человек, однако многих это не устроило, потому что у них нет необходимых документов, в том числе паспортов.

На данный момент сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки направляются в сторону США. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.