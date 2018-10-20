ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для голосования на выборах

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета, запланированных на 11 ноября, сообщила на брифинге секретарь ЦИК Екатерина Терещенко.
Она уточнила, что в избирательном бюллетене для голосования на выборах главы ЛНР в алфавитном порядке указаны четыре кандидата, краткая информация о них и принадлежность к общественной организации. В бюллетене для голосования на выборах депутатов Народного совета указаны два общественных движения (ОД), выдвинувших республиканские списки кандидатов в депутаты, под наименованием которых указаны фамилия, имя и отчество первых трех кандидатов в депутаты Народного совета от каждого движения.