В Мадриде 11 полицейских были ранены во время попытки побега иммигрантов

МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили ранения во время попытки побега иммигрантов из центра содержания под стражей для иностранцев в Мадриде (СIE).

В попытке побега из центра в Алуче принимали участие около 80 человек, в основном выходцы из Алжира, сообщает телеканал 24 Horas.

Два полицейских получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, характер травм остальных девяти стражей правопорядка оценивается как легкий. Кроме того, ранен один из нападавших.

В настоящее время в центре находятся 170 человек, которые ждут выдворения из Испании.

В центре регулярно происходят попытки побега. В последний раз – в августе, когда 13 мигрантам удалось сбежать.

По данным неправительственной организации SOS Racismo, с 2014 по 2017 годы в центре было предпринято 15 голодовок, семь попыток самоубийств и 11 попыток побега.