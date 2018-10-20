ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Словакия готова принять решительные меры дипломатического характера в отношении Вьетнама, если подтвердятся подозрения по поводу того, как похищенный в Германии гражданин Вьетнама был переправлен через Братиславу на родину, заявил в субботу представитель МИД Словакии Борис Гандел.

Летом 2017 года в Берлине были похищены бизнесмен, в прошлом — функционер компартии Вьетнама, Чинь Суан Тхань и сопровождавшая его женщина. Позднее выяснилось, что они были автомобилем через Чехию переправлены в Братиславу, откуда далее самолетом – в Ханой.

Вопрос о ситуации с Чинь Суан Тханем и его нелегальной переправкой через Словакию в сентябре 2018 года на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке обсуждали главы МИД Словакии и Вьетнама, однако, как сообщил в субботу Гандел, внешнеполитическое ведомство Словакии до сих пор не получило из Ханоя ответы на заданные во время встречи в Нью-Йорке вопросы.

"Словакия является серьезным государством и в отношении вьетнамской стороны сделает решительные выводы дипломатического характера, когда в полной мере официально подтвердятся те весьма серьезные подозрения, которые ныне возлагаются на вьетнамскую сторону", — сказал Гандел, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По данным немецких СМИ, Чинь Суан Тхань был во Вьетнаме руководителем строительного концерна PetroVietam Construction (PVC) — дочернего предприятия государственного энергетического гиганта PetroVietnam.

В 2016 году он бежал в Германию, где попросил политического убежища. Во Вьетнаме Тханя обвиняли, в частности, в личном обогащении при реализации одного из проектов в Ханое. Немецкий адвокат Тханя считает, что тот стал жертвой преследования по политическим мотивам. Вьетнам утверждает, что Тхань добровольно вернулся на родину.

В Братиславе сейчас ведется расследование по поводу использования представителями вьетнамской стороны самолета госслужб Словакии при переправке Чинь Суан Тханя в Ханой.