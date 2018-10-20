Украинец пытался вывезти из страны более 900 паспортных бланков СССР

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Житель Черновицкой области Украины пытался незаконно вывезти из страны предметы с символикой времен СССР, в частности более 900 паспортных бланков, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы.

"Ордена, медали, документы к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой пытался незаконно перевезти через границу сегодня ночью наш соотечественник из Черновицкой области", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что украинец пытался пересечь границу через пункт пропуска "Краковец" (на украинско-польской границе – ред.). По данному факту проинформировали представители полиции, которые изъяли указанные вещи.

"Решение о квалификации действий гражданина, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители", — говорится в сообщении.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.