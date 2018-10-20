БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Голосование большинства депутатов парламента Македонии за переименование страны по договору с Грецией лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски назвал "черным днем истории" и исключил из партии семь человек, проголосовавших "за".
"В республике Македония был горький день, черная пятница, самая черная пятница для демократии в современной, независимой Македонии. Были люди, которые боролись за дело сохранения имени Македонии, и те, кто был против. Но останется исторический след, которым можно гордиться – народ не подвел государство, только Заев и несколько тех, кто воплотил его идею", — разместила пресс-служба ВМРО-ДПМНЕ реакцию Мицкоски.
Лидер оппозиции отметил, что среди 80 проголосовавших за изменения в конституции восемь человек были представителями оппозиции.
Он назвал поименно семь членов его партии, которые в ночь на субботу был исключены из рядов движения за то, что "разочаровали партию и отечество". Восьмая депутат – Владанка Авирович является членом Социалистической партии Македонии, партнера ВМРО-ДПМНЕ.
Премьер Заев поздравил в ночь на субботу парламентариев с успешным голосованием и пообещал бывшим членам оппозиции "защиту государственных институтов".