БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Голосование большинства депутатов парламента Македонии за переименование страны по договору с Грецией лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски назвал "черным днем истории" и исключил из партии семь человек, проголосовавших "за".

Депутаты собрания (парламента) Македонии поздно вечером в пятницу большинством в 80 голосов из всего 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Премьеру Зорану Заеву удалось собрать необходимое количество голосов за поправки к главному документу республики, которая предполагает добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления Скопье в НАТО и ЕС.

"В республике Македония был горький день, черная пятница, самая черная пятница для демократии в современной, независимой Македонии. Были люди, которые боролись за дело сохранения имени Македонии, и те, кто был против. Но останется исторический след, которым можно гордиться – народ не подвел государство, только Заев и несколько тех, кто воплотил его идею", — разместила пресс-служба ВМРО-ДПМНЕ реакцию Мицкоски.

Лидер оппозиции отметил, что среди 80 проголосовавших за изменения в конституции восемь человек были представителями оппозиции.

"За поступок этих восьми депутатов оппозиции, несмотря на то, что многие из них подвержены политическим гонениям со стороны спецпрокуратуры и по делу (беспорядков в парламенте в 2017 году) 27 апреля, и над их головами нависли серьезные обвинения, которые могут привести к лишению свободы, кто-то и может их понять, но я не хочу их ни оправдывать, ни разбираться в их поступках", — подчеркнул глава ВМРО-ДПМНЕ.

Он назвал поименно семь членов его партии, которые в ночь на субботу был исключены из рядов движения за то, что "разочаровали партию и отечество". Восьмая депутат – Владанка Авирович является членом Социалистической партии Македонии, партнера ВМРО-ДПМНЕ.

Премьер Заев поздравил в ночь на субботу парламентариев с успешным голосованием и пообещал бывшим членам оппозиции "защиту государственных институтов".