Афганские мужчины регистрируются для участия в предстоящих выборах в парламент и окружные советы в Джелалабаде. Архивное фото

Афганские мужчины регистрируются для участия в предстоящих выборах в парламент и окружные советы в Джелалабаде. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Независимая избирательная комиссия Афганистана перенесла на воскресенье проведение выборов на избирательных участках, которые по различным причинам не смогли открыться в субботу, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на председателя комиссии.

Как заявил председатель комиссии Абдул Бади Саяд, в воскресенье голосование будет проводиться на тех участках, которые не смогли открыться до 13 часов субботы по местному времени. По данным телеканала, в связи с задержкой начала голосования в некоторых районах голосование будет продлено до 21 часов в субботу по местному времени (19.30 мск).

В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана — исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).

Всего в субботу на территории Афганистана будут работать порядка пяти тысяч избирательных участков из 7,5 тысячи — почти треть останутся закрытыми по соображениям безопасности. Порядок в стране во время голосования будут обеспечивать свыше 50 тысяч сотрудников сил национальной безопасности. Предварительные результаты выборов ожидаются в первой декаде ноября, окончательные — 20 декабря.

Срок полномочий нынешнего парламента истек еще в июне 2015 года. Проведение следующих выборов, запланированное на 2016 год, неоднократно откладывалось под различными предлогами, а полномочия парламента были продлены президентским указом. Прошлые парламентские выборы, которые проходили в 2010 году, сопровождались многочисленными нарушениями и нападениями талибов на участки.