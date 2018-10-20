Во Львове эвакуировали людей с ж/д вокзала из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Полицейские эвакуировали около 800 человек с железнодорожного вокзала во Львове из-за сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в субботу в полицию поступило сообщение о минировании главного железнодорожного вокзала Львова, на место выехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, и другие спецслужбы.

"Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.