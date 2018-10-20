В Белоруссии в ДТП погибли четыре женщины

МИНСК, 20 окт — РИА Новости. Четыре женщины погибли, еще одна получила серьезные травмы в Белоруссии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета республики.

"В пятницу около 19.30 (совпадает с мск) в результате столкновения автомобиля Renault и трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибли 40-летняя водитель легкового автомобиля и три женщины-пассажира (19, 35 и 49 лет). Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По предварительным данным, женщина-водитель не заметила установленное позади трактора прицепное устройство с многофункциональными плугами и совершила столкновение с ними.

Как уточнили в ГАИ Могилевской области Белоруссии, авария произошла на автодороге Могилев-Чериков-Костюковичи. На тракторе "Белорус" были установлены пахотные плуги. Четыре женщины скончались на месте ДТП от полученных травм.