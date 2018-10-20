В Белоруссии в ДТП погибли четыре женщины

МИНСК, 20 окт — РИА Новости. Четыре женщины погибли, еще одна получила серьезные травмы в Белоруссии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета республики.
По предварительным данным, женщина-водитель не заметила установленное позади трактора прицепное устройство с многофункциональными плугами и совершила столкновение с ними.
Как уточнили в ГАИ Могилевской области Белоруссии, авария произошла на автодороге Могилев-Чериков-Костюковичи. На тракторе "Белорус" были установлены пахотные плуги. Четыре женщины скончались на месте ДТП от полученных травм.