Шойгу: Россия готова помогать в укреплении боевого потенциала "СМОА плюс"

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. Россия готова оказывать помощь в укреплении боевого потенциала "СМОА плюс" для успешного противодействия угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Количество угроз безопасности региона неуклонно растёт. Для их парирования требуется скоординированное военное сотрудничество. Россия готова оказывать помощь в укреплении потенциала "СМОА плюс" для успешного противодействия этим угрозам", — сказал Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

Он поблагодарил все страны-участницы за существенный вклад в разработку совместных заявлений по антитеррору и мерам укрепления доверия в регионе.

Их принятие, полагает Шойгу "послужит консолидации наших усилий в борьбе с терроризмом и созданию устойчивой и транспарентной архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе".

Он также отметил, что страны АСЕАН — надёжные партнёры в решении актуальных вопросов региональной и глобальной безопасности.

"Отмечаем конструктивный, динамичный и насыщенный характер сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая "СМОА плюс". Поддерживаем усилия АСЕАН в выстраивании региональной системы безопасности на основе принципов равноправия, прозрачности и приверженности диалогу", — сказал Шойгу.

Он заявил о намерениях и в дальнейшем развивать связи со странами региона, наращивать контакты по линии военных ведомств, расширять взаимодействие с АСЕАН по созданию надёжной, устойчивой и действенной архитектуры безопасности, которая позволит эффективно противостоять современным угрозам.

Шойгу выразил признательность министерству обороны Сингапура за гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия.

Таиланду, который принимает эстафету председательства в АСЕАН и "СМОА плюс", министр обороны РФ пожелал успехов.

"Готовы оказывать максимальную поддержку для успешного выполнения стоящих перед новым председателем задач", — заявил Шойгу.