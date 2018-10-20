Шойгу призвал партнеров по "СМОА плюс" расширять взаимодействие

СИНГАПУР, 20 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал партнёров из стран "СМОА плюс" расширять взаимодействие перед лицом общих вызовов.

"Слаженная работа вооружённых сил позволит надёжно защитить государства "СМОА плюс" от любых угроз, обеспечить мир и стабильность в регионе", — сказал глава Минобороны РФ, выступая в субботу на 5-м совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

При этом он отметил, что у этого сотрудничества есть хороший потенциал в таких областях, как борьба с международным терроризмом, морская безопасность, гуманитарное содействие и чрезвычайное реагирование, военная медицина, миротворчество, гуманитарное разминирование и информационная безопасность.

"Благодаря эффективным действиям стран-кураторов соответствующих направлений удалось добиться значительного прогресса. Нацелены на развитие достигнутых результатов", — сказал Шойгу.

Одной из перспективных мер укрепления доверия он назвал создание при российском участии Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке. "Это поможет нам оперативно реагировать на эпидемии инфекционных заболеваний, противодействовать биотерроризму и оказывать помощь населению при чрезвычайных ситуациях в регионе", — отметил министр.

Говоря о большом внимании к вопросам гуманитарного разминирования, Шойгу поблагодарил партнёров по "СМОА плюс" за поддержку планов и инициатив России Лаоса как сопредседателей в экспертной рабочей группе по гуманитарному разминированию.

"Отмечаем заинтересованность коллег в совместной работе по противоминной тематике, в том числе в ознакомлении с российским опытом разминирования в Сирии", — сказал Шойгу.

Он отметил, что в начале октября в Москве успешно прошла встреча экспертов в формате "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию, а также планирующая конференция по подготовке учений, которые состоятся в следующем году в Индонезии.

По его словам, есть заинтересованность в более активном диалоге по линии военных ведомств между "СМОА плюс" и партнёрскими организациями АСЕАН, в первую очередь Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), в рамках которой ведётся активное антитеррористическое взаимодействие.

Для налаживания конструктивного общения между военнослужащими разных стран могут быть полезны новые форматы сотрудничества, такие как Армейские международные игры, Международный военно-технический форум "Армия" и Московская конференция по международной безопасности, заявил он. "Подобные мероприятия позволяют повышать боевую выучку подразделений для совместного решения сложных задач и открыто обмениваться мнениями по вопросам обеспечения глобальной стабильности", — считает министр обороны РФ.