Дипмиссия: утечки о посольстве России в США делались с целью очернения

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Утечки о посольстве России в США делались с целью очернения, заявило российское посольство в Вашингтоне в связи с обвинениями против сотрудницы Минфина США.

"Ранее посольство обращалось в госдеп с требованиями разобраться и положить конец разглашению персональных данных сотрудников посольства и информации о банковских переводах средств, предназначенных для осуществления российскими загранучреждениями своих официальных функций", — говорится в заявлении.

"Нам с самого начала было ясно, что речь идет о сознательной акции, направленной на нагнетание русофобской истерии и очернение посольства и российских дипломатов. По-прежнему ожидаем от госдепа ответа по существу на наши обращения и обеспечения нормальных условий функционирования иностранных диппредставительств в США", — отметили в посольстве.

Американский суд обвиняет высокопоставленную сотрудницу министерства финансов в незаконной передаче СМИ внутренней информации, послужившей основой для серии статей издания Buzzfeed о финансовых переводах российского посольства в Соединенных Штатах, а также арестованной россиянки Марии Бутиной и других, следует из документов суда.

Материалы, где некоторые из транзакций были описаны как подозрительные на фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в американские выборы, были опубликованы в ноябре 2017 года. В МИД РФ это назвали нарушением Венской конвенции.

По данным обвинения, эпизоды передачи информации имели место с октября 2017 по октябрь 2018 года.