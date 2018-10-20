Минобороны Греции назвало постыдной возможность подкупа депутатов в Скопье

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал постыдным возможный подкуп депутатов в парламенте Бывшей югославской Республики Македонии с тем, чтобы они голосовали "за" переименование страны ради вступления в ЕС и НАТО.

Парламент Македонии в пятницу поздно вечером поддержал переименование страны ради вступления в НАТО и ЕС. Назначенное сначала на 12.00 (13.00 мск) голосование было перенесено сначала на 15.00 (16.00 мск), а началось лишь в 22.20 (23.20 мск). Премьер-министру Зорану Заеву с трудом удалось получить большинство в 80 голосов из 120. Перед голосованием появились сообщения, что депутатов оппозиции подкупают, чтобы они поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Согласно публикациям, одному депутату предложили 2 миллиона евро, другому — миллион, третьему — 250 тысяч евро. Правящая партия и часть депутатов оппозиции опровергли эти сообщения.

"Кто бы мог представить, что в Европе ценностей и демократии тех, кто не голосует, по приказу заключают в тюрьму, а те, кто соглашается, получает бонус 2 миллиона евро "черных денег". Мне стыдно", — написал греческий министр обороны в своем аккаунте в Twitter.

Камменос выступает категорически против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется историческая область на севере Греции. "Против" выступают и 70% греков. Камменос заявлял, что не будет голосовать за соглашение, и если договор поступит для ратификации в греческий парламент, он готов с партией выйти из коалиции, развалить правительство и спровоцировать политический кризис.

Из-за давнего спора о названии бывшая югославская республика не может вступить в НАТО.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.