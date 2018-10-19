Адвокат рассказал, когда россиянку Осипову могут освободить в США

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Российскую гражданку Богдану Осипову, которая обвиняется в похищении собственных детей, могут освободить в США, когда ее дети прибудут в страну, заявил РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.
В июле судья назначил начало процесса на 18 сентября, впоследствии, как сообщал Тарасов РИА Новости, эта дата была сдвинута на 4 декабря.
Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.
Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.