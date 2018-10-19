Адвокат рассказал, когда россиянку Осипову могут освободить в США

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Российскую гражданку Богдану Осипову, которая обвиняется в похищении собственных детей, могут освободить в США, когда ее дети прибудут в страну, заявил РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.

"Следующий шаг — убедиться, что ее дети вернулись в США, и в этот момент будут слушания об избрании меры пресечения, в ходе которых, возможно, будет предложено приостановить (меру пресечения — ред.) и выпустить госпожу Осипову под залог", — сказал Тарасов.

В июле судья назначил начало процесса на 18 сентября, впоследствии, как сообщал Тарасов РИА Новости, эта дата была сдвинута на 4 декабря.

Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.

У Осиповой двойное гражданство — РФ и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.