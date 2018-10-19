Клинцевич назвал неправомочным изъятие Украиной российского судна "Норд"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал неприемлемым с точки зрения международного права изъятие Украиной судна "Норд".

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" был передано АРМА для продажи на аукционе.

"Как член Совета Федерации, могу только политически оценить эти действия как совершенно неприемлемые с точки зрения международного права, но ответные практические шаги в ответ на них, а они неизбежно последуют, есть прерогатива соответствующих российских структур", — написал Клинцевич в Facebook.

Он добавил, что ему трудно представить какое-либо иностранное государство в качестве возможного покупателя корабля на аукционе. По его словам, здесь больше подойдет какой-нибудь украинский мистический лодочник, не пожелавший назвать свое имя.

"В конечном счете, не сомневаюсь, что Украина вернет России "Норд", сполна заплатив за его содержание", — заключил сенатор.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.