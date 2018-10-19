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В Британии осудили банду педофилов "азиатского происхождения"

(обновлено: 22:15 19.10.2018)
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© AFP 2018 / Oli ScarffПолиция Великобритании. Архивное фотоПолиция Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. К длительным срокам заключения приговорены в Британии 16 членов банды, насиловавших несовершеннолетних и склонявших их к развратным действиям, говорится в материалах суда.

Полиция около университетской клиники в Штеглице где произошла стрельба. 26 июля 2016
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
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Преступления против девочек 11-17 лет совершались с 2004-го по 2011 год в городе Хаддерсфилд (Западный Йоркшир). Обвинению удалось доказать причастность членов банды к преступлениям сексуального характера в отношении 15 несовершеннолетних. Приговоры были вынесены на нескольких отдельных судебных слушаниях ранее, однако известно о них стало в пятницу из-за годового судебного запрета на распространение информации о процессах. Еще четыре человека признаны виновными, однако суд определит меру наказания для них на отдельном заседании в ноябре.

"Вы бесчеловечно обращались с этими девочками. Вы поступали с ними как с товаром, передавая друг другу для сексуального удовлетворения и сексуального удовлетворения других. Степень тяжести вашего надругательства находится за гранью всего, с чем я когда-либо сталкивался. Жизни детей разрушены, семьи страдали из-за того, что видели и не могли контролировать то, как вы и другие члены вашей банды обращались с их детьми", — сказал на процессе судья Джеффри Марсон.

Подросток в сложной ситуации. Архив
© Depositphotos / Bodnarchuk
Преступления против детей становятся циничнее и изощреннее, считают в СК
Один из осужденных мужчин был приговорен пожизненно. Он был признан виновным по 54 пунктам обвинения, включая 22 случая изнасилования 11 разных девочек. Членам банды от 27 до 54 лет, все они носят восточные имена. Минимальный срок заключения для членов банды определен в пять лет тюрьмы, максимальный (не считая одного пожизненного) — 18 лет.

Суд постановил, что преступники целенаправленно выбирали наиболее уязвимых жертв. Они запугивали их, использовали насилие, заставляли употреблять алкоголь и наркотики.

Ранее предполагалось, что запрет на публикацию информации о процессах был введен из-за опасений, что националистическая организация English Defence League может помешать правосудию и попытаться устроить беспорядки в регионе. Лидер English Defence League Томми Робинсон заявлял, что деятельность банды скрывалась властями потому, что в ней состояли люди азиатского происхождения. Однако суд заявил, что запрет на публикацию информации вводился "по правовым причинам" и из-за того, что дело рассматривалось в разных судебных процессах. В таких случаях оглашение результатов слушаний откладывается до завершения всех процессов, чтобы не оказывать давления не присяжных.

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