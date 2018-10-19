В Британии осудили банду педофилов "азиатского происхождения"

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. К длительным срокам заключения приговорены в Британии 16 членов банды, насиловавших несовершеннолетних и склонявших их к развратным действиям, говорится в материалах суда.
"Вы бесчеловечно обращались с этими девочками. Вы поступали с ними как с товаром, передавая друг другу для сексуального удовлетворения и сексуального удовлетворения других. Степень тяжести вашего надругательства находится за гранью всего, с чем я когда-либо сталкивался. Жизни детей разрушены, семьи страдали из-за того, что видели и не могли контролировать то, как вы и другие члены вашей банды обращались с их детьми", — сказал на процессе судья Джеффри Марсон.
Суд постановил, что преступники целенаправленно выбирали наиболее уязвимых жертв. Они запугивали их, использовали насилие, заставляли употреблять алкоголь и наркотики.
Ранее предполагалось, что запрет на публикацию информации о процессах был введен из-за опасений, что националистическая организация English Defence League может помешать правосудию и попытаться устроить беспорядки в регионе. Лидер English Defence League Томми Робинсон заявлял, что деятельность банды скрывалась властями потому, что в ней состояли люди азиатского происхождения. Однако суд заявил, что запрет на публикацию информации вводился "по правовым причинам" и из-за того, что дело рассматривалось в разных судебных процессах. В таких случаях оглашение результатов слушаний откладывается до завершения всех процессов, чтобы не оказывать давления не присяжных.