Помпео заявил о приближении миграционного кризиса на границе с Мексикой

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в ситуации с мигрантами на границе с Мексикой приближается кризис.
Помпео также выразил надежду, что прибывающий сейчас на границу Мексики караван мигрантов из Гондураса, имеющий целью дальнейшее путешествие до США, будет остановлен на мексиканско-гватемальской границе.
Сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки сейчас направляются в сторону Мексики, чтобы затем добраться до границы с США. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.
В свою очередь глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что считает необходимым решить глубинные причины миграции из стран Центральной Америки в США.
По словам мексиканского министра, позиция правительства страны в отношении каравана мигрантов из Гондураса, которые начали прибыть на южную границу Мексики, основывается на защите прав человека и достоинства самых незащищенных их них – стариков, детей, беременных женщин.
"Вчера Мексика пригласила ООН в лице верховного комиссара по беженцам присоединиться к процессу и помочь миграционным властям Мексики (с караваном), работая в соответствии с Картахенской декларацией о беженцах", — сказал Видегарай.
Видегарай уверен, что отношения с северным соседом будут позитивно развиваться и при новом президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре. "Мы приветствуем, что Лопес Обрадор и Дональд Трамп уже поговорили, Помпео встретится снова с Марсело Эбрардом (будущий глава МИД Мексики), и это даст базу для хорошего взаимопонимания с США", – отметил Видегарай.