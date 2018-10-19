Польша обжалует решение судьи ЕС о судебной реформе, заявил Качиньский

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша обжалует решение судьи ЕС о приостановлении применения пенсионного режима для судей Верховного суда Польши, заявил в пятницу глава правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Мы имеем право обжаловать. Это предварительное решение, единоличное решение и мы будем ее обжаловать", — сказал Качиньский.

"Мы будем делать в этой ситуации все то, что делают в подобных ситуациях нормальные, защищающие свои интересы государства Европейского союза. Но в рамках европейского права и при учете того, что европейское законодательство обязательно для выполнения всеми государствами, которые являются членами Европейского союза", — добавил он.

"Мы подписали трактаты и будем их соблюдать. Но повторяю, будем мы также защищать наши интересы", — заключил глава PiS.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.

Еврокомиссия считает, что "продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу". "Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе", — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.

При этом Еврокомиссия попросила суд ЕС определить "обеспечительные меры по восстановлению полномочий Верховного суда Польши в том статусе, в котором он находился до 3 апреля 2018 года, когда были приняты оспариваемые новые законы".

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.