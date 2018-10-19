Польша обжалует решение судьи ЕС о судебной реформе, заявил Качиньский

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша обжалует решение судьи ЕС о приостановлении применения пенсионного режима для судей Верховного суда Польши, заявил в пятницу глава правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Мы будем делать в этой ситуации все то, что делают в подобных ситуациях нормальные, защищающие свои интересы государства Европейского союза. Но в рамках европейского права и при учете того, что европейское законодательство обязательно для выполнения всеми государствами, которые являются членами Европейского союза", — добавил он.
"Мы подписали трактаты и будем их соблюдать. Но повторяю, будем мы также защищать наши интересы", — заключил глава PiS.
Еврокомиссия считает, что "продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу". "Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе", — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.
В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.
ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.