Россия ждет извинений от Норвегии за инцидент с Бочкаревым, заявили в МИД

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, сообщило министерство иностранных дел России.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. В российской дипмиссии в Осло подтвердили освобождение Бочкарева.

"В настоящее время он находится на территории посольства России в Норвегии. Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву. С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес М.А.Бочкарева обвинений в "шпионаже". Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны", — говорится в заявлении министерства.