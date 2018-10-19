Россия ждет извинений от Норвегии за инцидент с Бочкаревым, заявили в МИД

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, сообщило министерство иностранных дел России.
"В настоящее время он находится на территории посольства России в Норвегии. Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву. С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес М.А.Бочкарева обвинений в "шпионаже". Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны", — говорится в заявлении министерства.