На границе Газы 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 19 окт — РИА Новости. Свыше полусотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения.

Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

"По состоянию на 17.30 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) пострадали 52 человека, среди них — 70-летняя женщина и член журналистской бригады", — сказано в текстовом сообщении.

Израильские военные сообщили, что нанесли с воздуха удар по группе палестинцев, запускавших через границу шары с горючими веществами.

Выступления продолжаются, несмотря на угрозы Израиля ужесточить ответную реакцию и призывы к сдержанности со стороны ООН, которая вместе с Египтом работает над проектом долгосрочного урегулирования в секторе Газа.

О вероятности новой войны в анклаве власти Израиля заговорили после событий прошлой пятницы, когда в ходе "марша возвращения" группа палестинцев прорвалась через границу и, по версии израильтян, попыталась атаковать армейские позиции. Ситуация накалилась еще больше в среду, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом на юге Израиля, а израильтяне в ответ разбомбили два десятка объектов палестинских боевиков.