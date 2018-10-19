Ассанж намерен подать в суд на руководство Эквадора, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж планирует подать в суд на правительство Эквадора за "нарушение его основных прав и свобод", сообщает телеканал Sky News.

Ранее посольство Эквадора в Лондоне составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Новый порядок вступил в действие с 13 октября.

По данным телеканала, Ассанж обвиняет правительство Эквадора в "ограничении доступа к внешнему миру". Он заявил, что правительство страны угрожало снять с него защиту, которая была предоставлена ему с момента предоставления политического убежища. Отмечается, что адвокат WikiLeaks Бальтазар Гарзон уже прибыл в Эквадор, чтобы инициировать разбирательство, слушание по которому планируется провести на следующей неделе.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.