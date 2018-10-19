Лукашенко объяснил, почему его студенческие годы были не самыми счастливыми

МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свои студенческие годы не самыми счастливыми. Как сообщает Sputnik Беларусь, такое заявление он сделал в пятницу в ходе общения с гродненскими студентами.

"Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось", – рассказал президент.

Поэтому, признался Лукашенко, он и уделяет сейчас много внимания совершенствованию высшего образования в Белоруссии.

"Я пытаюсь сделать его практико-ориентированным, настаиваю на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил: если не с первого, то максимум со второго курса студент должен быть уже "в поле, у станка, с фотокамерой" – в зависимости от специальности.

Белорусский лидер неоднократно высказывался о необходимости большего количества практико-ориентированных предметов в вузах, а также за раннее привлечение студентов к будущим профессиям. В последние годы по большинству специальностей сроки обучения были сокращены с пяти до четырех лет, а гуманитарные курсы (философия, социология, экономическая теория) были интегрированы в один предмет.

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