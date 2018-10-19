В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,7

НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Пакистане в 28 километрах на северо-восток от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на территории Таджикистана сила землетрясения составила 5,2.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр сейсмического события, которое зарегистрировано в пятницу в 17.24 мск, находился в координатах 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".