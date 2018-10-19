МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Попытка обвинить Москву в якобы вмешательстве в выборы на Украине – это слепое подражание голословным обвинениям американских политиков, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что Россия якобы ведёт подготовку к вмешательству в украинские выборы в 2019 году. Слова Литвиненко привело агентство УНН

"Украинская элита спит и видит себя близнецом США: у них вмешательство в выборы — значит, и у нас должно быть, у них из доказательств только слова — и мы не отстаём. Они сказали, что Россия собирается вновь вмешиваться в чужие выборы — значит, вмешается, ведь "охоту на ведьм" никто не отменял. Таким образом мы видим слепое подражание голословным обвинениям американской политики. Попытка сделать из себя недееспособное, но любимое чадо Вашингтона в Украине проходит, что называется, в творческом экстазе, мол, если скажут молиться — лоб себе разобьем", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат полагает, что суть подобных заявлений заключается в том, чтобы во всех невзгодах винить Москву.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей действующего президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.